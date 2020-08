Anche Gattuso si scontra con Simone Inzaghi: “Meglio che aspetti a chiarire la situazione con lui altrimenti faccio altri danni”

Finale di partita convulso quello di ieri tra Napoli e Lazio, con qualche intervento un po’ più duro degli altri e le scaramucce tra le panchine che hanno coinvolto anche Simone Inzaghi e Rino Gattuso. Il tecnico dei partenopei ha commentato così l’episodio, in riferimento al collega laziale: “Meritavo l’espulsione perché un po’ di caciara l’ho fatta anche io, ci siamo detti qualche parola di troppo. Ho esagerato io, bisogna essere onesti, ma ora è finita e si deve guardare avanti. Se ho chiarito con Inzaghi? No, quando succedono queste cose devo far passare tempo altrimenti faccio ancora più danni”.

