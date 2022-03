Anche i calciatori scendono in campo a fianco delle forze armate in Ucraina

L’incubo della guerra si sta consumando in Ucraina. La popolazione si rifugia dalle bombe, qualcuno scappa, altri si arruolano. Quest’ultimo è il caso anche di alcuni famosi atleti e giocatori ucraini, che in queste ore stanno difendendo le proprie città. Tra questi c’è Viktor Kornienko, terzino dello Shakhtar Donetsk che ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in tuta mimetica, scrivendo: “Sono in Ucraina, sto aiutando le forze armate in modo da distruggere i fottuti russi. Gloria all’Ucraina“.

C’è anche chi, purtroppo, sul campo di battaglia ci ha perso la vita. Come Dmitry Martynenko, 25 anni, giocatore del Gostomel, squadre che milita nelle serie minori ucraine.