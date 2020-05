Anche Iachini ha finalmente fatto ritorno al centro sportivo, ecco perchè

Secondo quanto riportato da Radio Bruno anche l’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini avrebbe fatto ritorno quest’oggi al centro sportivo Davide Astori. Nei giorni scorsi infatti i giocatori viola si sono allenati con i preparatori e il tecnico viola non si era ancora mai fatto vedere. In un momento in cui nella struttura non erano presenti i giocatori, Iachini è tornato per programmare insieme ai suoi collaboratori gli allenamenti della prossima settimana, dato che per lunedì è programmata la ripresa degli allenamenti collettivi.