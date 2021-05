Anche il Bologna segue la strada della Fiorentina: presentato il progetto di riqualificazione del Dall’Ara

Non c’è solo il Franchi nella lista degli stadi da riqualificare. Come la Fiorentina, infatti, anche altre società si sono mosse per dare nuova vita ai propri impianti oppure addirittura per costruirne di nuovi. Quest’ultimo è il caso del Cagliari, mentre il Parma opererà sul già esistente Tardini.

Notizia di queste ore, invece, è che il Bologna ha presentato il progetto per la ristrutturazione dello stadio Dall’Ara. Sembra dunque un dato di fatto che in Italia il trend sia quello di andare a riqualificare gli stadi storici, senza buttarli giù per costruirne di completamente nuovi. Vedremo se i risultati saranno soddisfacenti al pari di chi invece, come la Juventus, ha stravolto completamente le cose.