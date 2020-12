Anche il Crotone si mette a correre e rifila un poker allo Spezia, che resta appena un punto sopra la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Dopo dieci giornate senza vittorie, è arrivato il primo successo anche per il Crotone che ha rifilato addirittura un poker allo Spezia di Italiano nel primo anticipo del sabato. E’ finita 4-1 per i calabresi, con il vantaggio firmato da Messias dopo appena 9 minuti; subito dopo il pareggio di Farias, grazie ad un errore di Zanellato. Poi a inizio ripresa il 2-1 di Reca e sei minuti dopo il terzo gol di Eduardo Henrique. Nel finale doppietta per il protagonista Messias al 97′, per un Crotone che sale così a quota 5 e rappresenta una possibile nuova insidia per chi, come la Fiorentina, lotta nei bassifondi della classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 26, Sassuolo 22, Inter 21, Juventus, Napoli 20, Roma 18, Lazio 17, Verona 16, Atalanta 14, Bologna, Cagliari 12 Sampdoria, Benevento 11, Udinese, Spezia, Parma 10, Fiorentina 9, Torino, Genoa 6, Crotone 5.