Anche il Marsiglia si iscrive alla corsa per Amrabat: una possibile asta che la Fiorentina valuterà solo tra qualche mese

Il Mondiale di Sofyan Amrabat è sotto gli occhi di tutti, di vari club europei e non solo inglesi a questo punto perché L’Equipe fa il nome anche del Marsiglia del presidente Longoria per quanto riguarda le candidature al marocchino. Del Liverpool e del Tottenham si sapeva già, con il club francese la gamma di pretendenti potenziali si allarga, in attesa di capire se la Fiorentina riuscirà a fargli rinnovare il contratto. In ogni caso per una possibile asta se ne riparlerà in estate, non certo a gennaio, stando alle attuali intenzioni del club viola.