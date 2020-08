Anche il Napoli ci aveva provato per Chiesa inserendo una contropartita tecnica nell’affare

Anche il Napoli ci aveva provato per Federico Chiesa. I partenopei per convincere la Fiorentina avevano provato ad inserire nell’affare la contropartita Maksimovic, opzione rifiutata dalla società gigliata. Non solo la Juventus dunque sembra interessata al numero 25 viola, anche se attualmente i bianconeri sembrano essere l’unico club italiano a poter sostenere economicamente la richiesta di Commisso (senza contropartite).

0 0 vote Article Rating