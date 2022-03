Anche il sindaco di Agropoli prende le distanze da Vessicchio per le offese a Firenze e ai tifosi della Fiorentina. “La bellezza e la storia della città non possono essere infangate”

Il giornalista (radiato dall’albo) e tifoso juventino, Sergio Vessicchio (nella foto), nei giorni scorsi ha offeso pesantemente Firenze e i tifosi della Fiorentina. Offese che gli sono valse una causa civile, già annunciata dal Comune di Firenze.

Ora da Vessicchio prende le distanze anche il sindaco di Agropoli (la città di origine del giornalista) Adamo Coppola, che ha detto: “Le sue affermazioni sono esclusivamente a titolo personale e non rappresentano il pensiero della comunità agropolese. Tutti conoscono le bellezze e la storia della città di Firenze, terra natia di Dante e culla della cultura italiana, che non può essere in alcun modo infangata da certe dichiarazioni”.

E anche: “Esprimo la mia vicinanza e rinnovo la stima alla comunità fiorentina e all’intera regione Toscana”.