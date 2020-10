Anche in Europa il Milan di Pioli non ferma la sua striscia positiva

Dopo la vittoria della Roma e la sconfitta del Napoli, il turno serale di Europa League ha visto il Milan sfidare in Scozia il Celtic Glasgow. I rossoneri passano in vantaggio al 14′: cross perfetto di Castillejo dalla destra, Krunic s’inserisce in area e di testa non dà scampo al portiere degli scozzesi Barkas. Il raddoppio del Milan arriva al 41′. Ibrahimovic innesca Theo Hernandez che in area pesca Brahim Diaz. Lo spagnolo di origine marocchina stoppa e incrocia la sfera. Elyounussi accorcerà le distanze per gli scozzesi, Hauge chiude i conti nei minuti di recupero: 3-1 a favore dei rossoneri e la striscia positiva di Pioli continua!

