Anche in Scozia sono stupiti dell’inizio di stagione viola: “Fiorentina in lotta contro prestazioni scarse”

“La Fiorentina combatte il razzismo mentre i problemi del club italiano crescono prima della trasferta contro gli Hearts”. Titola così questa mattina l’Edinburgh Evening News sul proprio sito. In vista della trasferta dei viola in Scozia per la terza gara di Conference League, si legge:

“Gli italiani stanno lottando con la scarsa forma sul campo e hanno anche chiesto al governo del paese di intervenire dopo caso di razzismo contro l’Atalanta domenica. Sotto la guida dell’allenatore Vincenzo Italiano, la Fiorentina ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime dieci partite in tutte le competizioni dopo aver perso 1-0 in casa dell’Atalanta. Si trovano all’11 ° posto in Serie A mentre la pressione inizia ad aumentare su Italiano, che ha firmato un nuovo contratto solo a giugno di quest’anno”.

Il brutto inizio di stagione della Fiorentina non è passato inosservato neanche oltre Manica, terra che aspetta la squadra viola per la prossima partita.