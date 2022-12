Anche la Cremonese ci prova per Zurkowski, ma il centrocampista viola vuole soltanto l’Empoli

Aumentano le voci di mercato intorno al centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski.

Negli ultimi giorni, secondo quanto riferito dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, c’è stato un tentativo concreto della Cremonese che lo aveva messo in cima alla lista dei profili per il centrocampo, ma la risposta del giocatore è stata negativa. Il nazionale polacco ha espresso il desiderio di tornare all’Empoli. Il club azzurro era pronto a riprenderlo anche nella scorsa estate, ma in quel caso non era stata trovata la quadra dell’affare.

Sul centrocampista ci sono altri club come la Sampdoria, ma l’Empoli sta cercando di individuare il modo per sbloccare la trattativa con la Fiorentina.