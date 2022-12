Anche la Fiorentina avrà accesso al Club Protection Programme della FIFA per l’infortunio di Nico Gonzalez: i dettagli

La Fiorentina avrà accesso al Club Protection Programme della FIFA per l’infortunio con l’Argentina di Nico Gonzalez. La federcalcio internazionale ha infatti stanziato una grossa cifra per attivare una polizza assicurativa che copre il rischio di infortuni dei giocatori durante il periodo in cui non sono disponibile per il rispettivo club.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, anche la società viola riceverà un risarcimento per l’infortunio dell’argentino. Quanto? Ancora questo è da stabilire, perché l’assicurazione copre solo infortuni gravi, con recupero di oltre 28 giorni. Il conteggio dei giorni di recupero, dunque, inizierà giovedì 15 dicembre, proprio a 28 giorni dalla lesione muscolare subita da Gonzalez in allenamento.

La cifra giornaliera sarà comunque stabilita in base allo stipendio del calciatore, fino a un massimo totale di 7,5 milioni di euro.