Anche la Fiorentina Femminile deve rialzarsi. Vigilucci: “Il livello si è alzato, sarà una stagione difficile”

Una delle veterane della Fiorentina Femminile, Valery Vigilucci, ha parlato ai canali ufficiali della società dal ritiro di Roccaporena: “Sono alla sesta stagione in maglia viola e insieme ad Alice Tortelli mi considero una veterana anche se ci sono giocatrici più grandi. Qui a Roccaporena non ci sono le distrazioni della città, stiamo solo tra di noi e ogni tanto facciamo una passeggiata per conoscerci e integrarci meglio”.

E poi ha aggiunto: “Sarà una stagione più difficile quest’anno, perché anche le squadre che lottavano per la salvezza sono cresciute di livello, tutti sono sempre più preparati. Noi dovremo mettere impegno e concentrazione, anche perché siamo un gruppo nuovo e con un tecnico nuovo”.