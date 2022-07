Anche la Fiorentina Femminile è pronta a trasferirsi a Moena: i convocati di Panico

Al termine del ritiro della prima squadra maschile di Vincenzo Italiano, che tornerà a Firenze già in serata dopo l’amichevole contro la Triestina, a Moena arriverà la Fiorentina Femminile di Patrizia Panico. La squadra gigliata, che già in settimana si era ritrovata in città per svolgere i primi test fisici, resterà in trentino dal 24 Luglio al 7 Agosto dove svolgerà due amichevoli ancora in fase di programmazione.

Questa la lista completa pubblicata dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale:

Agard Laura

Baldi Rachele

Boquete Veronica

Breitner Stephanie

Cafferata Federica

Catena Michela

Corazzi Azzurra

Erzen Kaja

Giacobbo Giulia

Huchet Sarah

Kajan Zsanett

Longo Miriam

Mijatovic Milica

Monnecchi Margherita

Parisi Alice

Russo Federica

Sabatino Daniela (tornerà con la squadra dopo un periodo di riposo post Europei)

Schroffenegger (tornerà con la squadra dopo un periodo di riposo post Europei)

Sechi Martina

Tortelli Alice

Vitale Francesca

Zanoli Martina