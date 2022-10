Anche la Fiorentina osserverà un minuto di silenzio in Scozia: ecco perché

Attraverso un comunicato ufficiale, la UEFA ha fatto sapere che prima di tutte le gare settimanali che riguarderanno le proprie competizioni si osserverà un minuto di silenzio: “La UEFA ha annunciato oggi che prima del calcio d’inizio si terrà un momento di silenzio in memoria delle vittime dei tragici eventi allo stadio Kanjuruhan in Indonesia. Questo momento di silenzio si svolgerà in tutte le partite UEFA di questa settimana (Champions League, Europa League, Europa Conference League e play-off della Coppa del Mondo femminile)”

Anche prima di Hearts-Fiorentina, dunque, ci si fermerà in onore delle vittime di un’immane tragedia.