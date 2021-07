Anche la Fiorentina Primavera di Aquilani è pronta per la nuova stagione: tra visite mediche e ritiro, ecco tutti i dettagli

Pronta al via anche la stagione della Fiorentina Primavera. La squadra giovanile viola questa settimana si è ritrovata a Firenze per effettuare l’iter sanitario per l’emergenza Covid-19, con visite mediche e primi allenamenti. Tra quattro giorni i ragazzi agli ordini di mister Aquilani si trasferiranno a Fiumalbo in provincia di Modena per il ritiro, dove resteranno fino al 13 agosto. A ufficializzarlo la Fiorentina sul proprio sito.