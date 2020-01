In queste ore calde di mercato sono tanti i nomi proposti a Daniele Pradè. Secondo quanto appreso da L’Equipe, la Fiorentina avrebbe avanzato una offerta per Victor Wanyama. Il giocatore keniano, ex Southampton ora al Tottenham, sarebbe nel mirino del Rennes che vorrebbe portarlo in Ligue 1.

Un difensore che può giocare anche in mediana per la Fiorentina? Mancano poche ore al termine del mercato, e Daniele Pradè non vuole lasciare niente al caso.