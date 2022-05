Anche la Nazionale Serba si complimenta con la Fiorentina per la qualificazione in Europa

La Nazionale di Calcio Serba ha fatto i complimenti alla Fiorentina per il raggiungimento del posto in Uefa Conference League. In particolare, la Federazione della Serbia si è congratulata co i tre nazionali della squadra viola: Nikola Milenkovic, Aleksa Terzic e Matija Nastasic.

La Nazionale che a novembre affronterà i Mondiali ha fatto un tweet per celebrare il traguardo dei tre viola. La traduzione è la seguente: “La nazionale serba della Fiorentina ha festeggiato una grande vittoria contro la Juventus (2:0) e il ritorno del proprio club in Europa”. Ecco anche il cinguettio dell’account ufficiale della Serbia: