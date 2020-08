Dopo le convocazione della Nazionale dei “grandi”, arrivano anche quelle dell’Under 21. Il ct Nicolato ha chiamato 31 calciatori per l’amichevole contro la Slovenia, mentre il gruppo si ridurrà a 23 per la sfida con la Svezia, valida per le qualificazioni agli Europei. Nel gruppo iniziale, comunque, figurano due giocatori della Fiorentina: si tratta di Cutrone e Sottil, che compongono il reparto offensivo insieme a Esposito, Raspadori, Pinamonti, Salcedo e Scamacca.

