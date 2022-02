Anche la Repubblica Ceca si unisce alla protesta di Piatek e compagni: nessuno vuole affrontare la Russia

Tra le conseguenze della guerra in Ucraina ci sono le opposizioni del mondo del calcio: a fine marzo ad esempio si terranno gli spareggi per decidere le ultime qualificate ai Mondiali. Uno dei mini-tornei sarebbe composto da Russia, Polonia, Svezia e Repubblica Ceca. Ebbene, dopo la mobilitazione polacca di Piatek e compagni e quella svedese, anche la Federazione ceca si è unita, ritenendo “impossibile” affrontare i russi, anche in campo neutro, con questo stato di cose. Resta da capire a questo punto, se e come si muoverà la FIfa.