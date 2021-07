Anche l’Atalanta su Pobega? Percassi glissa: “Ci sono vari nomi. Questo sarà un mercato molto particolare”

Di recente, il giovane centrocampista ex Spezia (è tornato al Milan dopo il prestito) Tommaso Pobega è stato accostato più volte alla Fiorentina.

Il Direttore Sportivo dell’Atalanta Antonio Percassi, ha risposto così ad una domando su un possibile interessamento dell’Atalanta: “Ci sono vari nomi. Noi partiamo da una squadra competitiva per l’obiettivo dell’Atalanta, poi fa parte del mercato: a volte si vende, a volte si compra, ma questo mercato è molto particolare e dovremo vedere se ci saranno le occasioni giuste in entrata e in uscita per continuare il nostro progetto di crescita”.