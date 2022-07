Anche l’ATF contro la campagna abbonamenti: “Modalità di vendita che evidenziano una miope prospettiva di valorizzazione del Tifo Organizzato”

Dopo il comunicato dell’ACCVC, arriva anche quello dell’ATF (Associazione Tifosi Fiorentini) contro le modalità di vendita dei tagliandi della campagna abbonamenti organizzata dalla Fiorentina per la stagione 2022-23. Questo quanto si legge nella nota:

“Le modalità dell’avviata Campagna Abbonamenti 2022/23 da parte di ACF Fiorentina evidenziano una miope prospettiva di valorizzazione del Tifo Organizzato e di cio’ che storicamente ha prodotto. Questo atteggiamento contrasta con la soddisfazione per la costituzione di nuovi Viola Club in Italia e nel Mondo mostrata dalla Società attraverso i propri canali di comunicazione. Da una parte si mettono in angolo, dall’altra si esalta la nascita di nuovi sodalizi. I Viola club sono riferimento di passione ma anche di organizzazione verso i tifosi, se vengono a mancare alcuni capisaldi molti decideranno di non iscriversi più”.

E ancora: “Nessuno ritenga i Viola Club dei “centri di potere”, si inquadrino solamente come unita’ al servizio della causa Viola. Altre Società italiane, talune assai più blasonate della Nostra, hanno da tempo posto in essere un rapporto di collaborazione con le proprie Associazioni del Tifo, svolto ad stimolare ed incentivare l’aumento dei soci dei vari club, a Firenze nulla di ciò. Ne prendiamo atto. L’ATF resta comunque al servizio dei propri Viola Club e dei singoli tifosi, come da 25 anni a questa parte. La nostra sede è aperta a tutti, anche per aiutare ad acquistare un abbonamento. Tanti tifosi ci hanno dato fiducia in questo quarto di secolo ed è l’unico riconoscimento che apprezziamo”