Anche l’ex Fiorentina Bernardeschi convocato in Procura per l’inchiesta sui conti della Juventus

Dopo Paulo Dybala, anche Alex Sandro e l’ex Fiorentina Federico Bernardeschi sono stati convocati in Procura a Torino come persone informate sui fatti nell’inchiesta sui conti della Juventus. Gli inquirenti stanno indagando sulla “manovra stipendi”, il taglio deciso con un accordo fra le parti nella primavera del 2020 per far fronte ai minori introiti causati dalla pandemia.

Secondo la Procura, parte dei milioni risparmiati furono restituiti ai giocatori attraverso scritture private, senza però inserirli correttamente a bilancio, ma registrando solo le riduzioni dei costi. Da qui l’ipotesi di falso.