Anche l’Inter pensa alla Coppa Italia? Contro la Fiorentina un attaccante potrebbe partire dalla panchina

Il giornalista di Sport Mediaset Marco Barzaghi, vicino alle vicende di casa Inter, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Non è escluso che contro la Fiorentina Lautaro Martinez resti in panchina, a favore di Correa. Ad oggi il Toro è in vantaggio, ma ci teniamo il beneficio del dubbio anche perché pure l’Inter deve giocare in Coppa Italia martedì”.

E poi su Gosens ha aggiunto: “Ci ha messo un bel po’ ad ambientarsi. Ultimamente però era tornato quello dell’Atalanta, solo che proprio nel suo miglior momento si è fatto male. Adesso comunque ha recuperato e domani sarà in campo dal primo minuto al posto dell’indisponibile Dimarco“.