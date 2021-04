Anche Liverpool e Real Madrid per Vlahovic: Ipotesi clausola rescissoria?

In questi primi mesi del 2021, ha segnato già undici gol. Quanto Luis Muriel, 30 anni, e appena due in meno rispetto a Cristiano Ronaldo, l’asso che ha sollevato il primo Pallone d’Oro quando lui, Dusan Vlahovic, aveva appena otto anni. Il gigante serbo della Fiorentina, in pochi mesi ha rovesciato la prospettiva: se adesso tocca a lui, coi suoi gol, trascinare fuori i viola dalla palude della classifica. Intriga tutti i top club italiani ed esteri. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, si è interessato il Liverpool, ma anche il Real Madrid non sarebbe affatto insensibile. Piace (ancora) alla Roma, ma anche Milan e Juventus sono lì, attente a monitorare la situazione. L’agente del giocatore, Darko Ristic che nei giorni in cui l’attaccante è stato impegnato con la Nazionale maggiore serba lo ha celebrato nelle proprie storie social, intanto si osserva intorno. Commisso, che nei giorni scorsi si è “coccolato” il suo gioiello tra abbracci e palleggi in campo – e che ieri ha raggiunto il gruppo a Reggio Emilia, in vista della sfida col Sassuolo – farà di tutto per trattenerlo. La missione, ora, è quella di provare in ogni modo a blindare Vlahovic, oltre quel 2023 attuale, se necessario, magari, inserendo anche una clausola rescissoria come fu con Vecino qualche anno fa.