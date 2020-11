Anche Pulgar rompe la “bolla” viola per raggiungere il Cile ma… Ha perso l’aereo!

Secondo quanto riportato dalla testata cilena Cooperativa anche Erick Pulgar romperà la “bolla” nella quale si trova la Fiorentina per raggiungere la propria Nazionale in Cile. Il centrocampista viola avrebbe però perso il primo aereo per raggiungere il Sudamerica e sarà costretto a rimandare la sua partenza di qualche ora. Pulgar raggiungerà i compagni quando in Italia saranno circa le 23.00, mentre in Cile saranno le 19.00

