Anche Ranieri dà forfait in Nazionale: acciacco per il difensore viola?

Non solo Castrovilli, anche Luca Ranieri ha lasciato anzitempo il ritiro azzurro, lui però quello dell’Under 21, a causa probabilmente di un problema fisico: così riporta Tuttomercatoweb che sottolinea come Ranieri sia già tornato a disposizione della Fiorentina. L’Italia di Nicolato ha di fronte a sé un match importante con la Svezia, martedì pomeriggio alle 18,30, valido per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria ma il mancino viola non ci sarà.

