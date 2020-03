Anche Ribery aderisce alla campagna della Fiorentina e dona una bella cifra per combattere il coronavirus

Anche Franck Ribery fa la sua parte nella battaglia contro il coronavirus. Il fuoriclasse francese ha infatti aderito alla campagna della Fiorentina #forzaecuore, donando la bella cifra di 50mila euro. Un gesto di grande cuore da parte di una grande calciatore, che ancora una volta dimostra di essere prima di tutto un grande uomo. Ribery non è il primo né sarà l’ultimo dei giocatori viola ad impegnarsi nella lotta al coronavirus, campo in cui la Fiorentina ha deciso di mettersi decisamente in prima linea.