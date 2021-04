Anche Roma e la Premier con un occhio di riguardo su Gattuso. L’attesa premierà la Fiorentina?

Se Commisso non nasconde il proprio interesse anche la Roma dei Friedkin ha fatto qualche sondaggio. Ma secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sono situazioni che si svilupperanno a campionato chiuso, quando ognuno tirerà le proprie conclusioni sulla stagione. Al tempo stesso il potente Jeorge Mendes, l’agente portoghese di Gattuso, sta tenendo le fila di alcuni discorsi aperti in Premier League e anche nella Liga spagnola. Una esperienza stimolante all’estero non dispiacerebbe affatto al ragazzo cresciuto in Scozia e che ama la Spagna e il suo modo di fare calcio. Ma intanto ci sono 40 giorni di full immersion a Napoli, inseguendo un posto in Champios. Il tempo sarà galantuomo…con la Fiorentina?