Anche Ronaldo inguaia la Juventus: il portoghese chiede 20 milioni al club bianconero

Non c’è solo l’inchiesta Prisma per la Juventus. Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo si è affidato a un avvocato di fiducia, che lo aiutasse ad entrare in possesso degli atti riguardanti il procedimento penale. Il contenzioso riguarda 19,9 milioni di euro che gli spettano dal club bianconero riguardo alla famosa “carta segreta”, firmata dal fuoriclasse portoghese.

CR7 avrebbe chiesto di visionare gli atti del procedimento penale, dove sono contenuti i dettagli sulle manovre degli stipendi del 2020 e del 2021.