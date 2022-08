Anche un top club italiano cambia proprietà (americana): adesso è ufficiale

Adesso è ufficiale: si è conclusa oggi la trattativa per l’acquisizione del Milan da parte di RedBird Capital Partners. Il fondo statunitense ha versato 1.2 milioni di euro nelle casse di Eliott per chiudere l’affare. Questo quanto si legge nella nota ufficiale del club rossonero:

“RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione dell’Associazione Calcio Milan (“AC Milan”, “Milan” o il “Club”) per 1,2 miliardi di euro. L’accordo vedrà anche Yankee Global Enterprises (YGE) – proprietaria dei New York Yankees, una delle franchigie sportive più importanti al mondo – entrare in una partnership strategica con il Club con una partecipazione di minoranza in AC Milan. RedBird ha una relazione di lunga data con gli Yankees e la famiglia Steinbrenner, con i quali è co-proprietario della Yankees Entertainment Sports (YES) Network, la rete sportiva regionale più seguita negli Stati Uniti”.