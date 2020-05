Anche un trequartista della Lazio era nel mirino della Fiorentina, ma per lui ora arriva il rinnovo del contratto

Secondo quanto riporta TuttoSalernitana.com la Fiorentina aveva fatto un’offerta a Lotito per Cristiano Lombardi, trequartista di proprietà della Lazio attualmente in prestito alla Salernitana. Il contratto che lo legava alla società romana è in scadenza nel 2022, ma i dirigenti biancocelesti sembrano intenzionati a rinnovargli il contratto di altri due anni, rifiutando così l’offerta della Fiorentina.