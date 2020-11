Anche Mohamed Salah è risultato positivo al Coronavirus. L’ex attaccante della Fiorentina è attualmente in ritiro con la propria nazionale in Egitto, con la notizia che infatti è arrivata direttamente dalla Federcalcio egiziana. Il 25 novembre il Liverpool affronterà l’Atalanta in Champions League e la presenza di Salah adesso è in forte dubbio.

