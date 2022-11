Anche Venuti dice ‘NO’ alla violenza sulle donne – FOTO

E’ arrivata alla sesta edizione la campagna lanciata dalla Lega Serie A (“Un rosso alla violenza“) per dire basta alla violenza sulle donne e ai femminicidi. Questa stagione, causa sosta per i Mondiali, non vedremo scendere i giocatori in campo con gli iconici segni rossi sul viso, ma c’è lo stesso un calciatore della Fiorentina che ha aderito a questa iniziativa.

Si tratta di Lorenzo Venuti che, insieme alla compagna Augusta Iezzi, si è reso disponibile per sensibilizzare su un tema molto delicato. Oltre al difensore della Fiorentina hanno partecipato anche altre coppie di giocatori di Serie A: