Anche Xavi ha chiesto informazioni per avere Vlahovic al Barcellona. Ma a gennaio…

Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica spagnola Cadena SER l’allenatore del Barcellona Xavi avrebbe due precise richieste per il mercato di gennaio. Uno, più che una richiesta sembra essere un imperativo e sembra di gran lunga più vicino al club blaugrana rispetto al secondo: Ferran Torres, attaccante spagnolo classe 2000 del Manchester City.

L’altro obiettivo per l’attacco sarebbe invece Dusan Vlahovic, ma arrivare al serbo è molto complicato, come riporta la stessa emittente. La Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsi del suo attaccante già a gennaio e la richiesta economica rimane molto alta anche per un club come il Barcellona. Almeno per il momento.