Anche Zakaria fa dannare Allegri e salta la Coppa Italia: Juve a Firenze con un centrocampo ai minimi termini

La gara di ieri ha mietuto un’altra vittima per quanto riguarda la Juventus e in particolare Denis Zakaria, centrocampista arrivato a gennaio e protagonista fin da subito nella squadra di Allegri. Ad Empoli lo svizzero si è fermato durante una banale corsa nel primo tempo, accusando un fastidio muscolare all’adduttore. Sarà sicuramente fuori dalla gara di Firenze di mercoledì in Coppa Italia, dove i bianconeri si presenteranno con un centrocampo veramente ridotto all’osso, con Arthur, Locatelli e Rabiot: con loro presumibilmente si scontrerà il reparto della Fiorentina.