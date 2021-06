Ancora 48 ore per decidere: Italiano deve chiarire con lo Spezia, la Fiorentina prepara le alternative

Su La Nazione si tratta della questione della panchina della Fiorentina. Vincenzo Italiano si è preso 48 ore per riflettere con lo Spezia se continuare o no in Liguria, utili per riflettere sui dettagli del loro rapporto e capire come farlo eventualmente proseguire. I viola attendono una risposta pur sapendo che la clausola libererebbe soltanto il tecnico e non lo staff, per il quale servirebbe una trattativa a parte che possa comprendere una contropartita tecnica.

In tal caso la Fiorentina tiene calde ben tre piste alternative. Paulo Fonseca e Domenico Tedesco, entrambi liberi, e Marcelino, che può liberarsi dal contratto con l’Athletic Bilbao. I tempi iniziano ad essere sempre più stretti, una decisione sul da farsi è quindi attesa a breve.