Ancora a parte Nico Gonzalez in vista del Monza, mentre arrivano buone notizie da Dodo

Come riporta Radio Bruno, anche oggi Nico Gonzalez si è allenato a parte al Centro Sportivo, in vista della prossima partita della Fiorentina contro il Monza. Con tutta probabilità, dunque, l’attaccante viola non ci sarà tra i convocati di mister Vincenzo Italiano.

Out anche Riccardo Sottil, che potrebbe rientrare a disposizione solo a fine mese. Buone notizie arrivano da Dodo, che è rientrato in gruppo dopo il problema fisico. In gruppo anche Sofyan Amrabat, appena tornato dalle vacanze post Mondiale.