Gaetano Castrovilli ancora non ha una squadra per la prossima stagione. Il centrocampista ha il contratto in scadenza con la Fiorentina, ha due offerte sul tavolo, ma ancora non ha firmato per nessuno.

Ma andiamo per ordine. Le due offerte che gli sono giunte sono da parte di Monza e Bologna. Attenzione in particolare alla seconda, perché il capoluogo emiliano è a un'ora di distanza da Firenze, città dove ha messo le sue basi familiari il calciatore, e dove c'è la prospettiva di giocare la prossima Champions League.

A proposito di Firenze e della Fiorentina, a Castrovilli non dispiacerebbe certo rimanere, perché qui ha comprato casa, ha trovato moglie ed è sempre qui che è nato suo figlio Brando. E' confermato il fatto che ci sarà un colloquio tra Pradè, il giocatore e colui il quale ne cura gli interessi; tra le altre cose Lucci, che è il suo procuratore, ha un grande rapporto con il diesse viola.

Il fronte Fiorentina dunque si è riaperto come Fiorentinanews.com ha già scritto nella giornata di ieri, anche se, è bene specificarlo, non è detto che alla fine il suo rinnovo contrattuale coi viola arrivi. Si parte pur sempre da una serie di rapporti deteriorati, anche se il dirigente con il quale aveva condotto la precedente trattativa (che si è arenata) adesso non c'è più. Il finale, insomma, è ancora tutto da scrivere.