Una nuova dimensione di gioco. Senza un acquisto nell'ultimo mercato di gennaio e senza Riccardo Sottil che non giocherà più in questa stagione, causa frattura della clavicola, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, si è dovuto, per così dire, inventare un nuovo Gaetano Castrovilli.

Castro alla Saponara

Lo ha spostato sulla fascia sinistra, nella posizione di esterno, dove l'ex numero dieci viola (declassato a causa del mancato rinnovo contrattuale) ha fatto valere tutta la sua tecnica. Un'idea che ci ha riportati ai tempi di Saponara, con un trequartista (Castrovilli nasce in questo ruolo prima di essere messo qualche metro più dietro) fatto partire un po' più largo per esaltarne la qualità e le doti in fase di conclusione.

Il tentativo della Fiorentina

Ecco, se c'erano dubbi sulla possibilità di rivedere un Castrovilli giocatore a tutti gli effetti, la partita di Verona crediamo li abbia fugati in toto. Un particolare questo che non è certo passato inosservato dalle parti del diesse Daniele Pradè. E qui troviamo la novità più grande: la Fiorentina farà un ultimo, se vogliamo anche disperato, tentativo per cercare di riallacciare i contatti con il ragazzo e convincerlo a firmare un nuovo contratto con i viola.

Tutto fuori tempo massimo? Possibile, però Pradè ci parlerà con lui, cercando di rimettere insieme una situazione che si era deteriorata quando però c'erano altri protagonisti a gestirla direttamente. Qualora questo tentativo andasse a vuoto, l'ex Bari si ritroverà libero di accasarsi altrove.