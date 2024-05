Non solo all'andata ma anche al ritorno nella semifinale di Conference League, la Fiorentina verrà trasmessa in chiaro (gratis) in TV.

Passaggio nuovamente su TV8, l'emittente di Sky sul digitale terrestre, per i viola che saranno impegnati mercoledì prossimo nella trasferta in Belgio contro il Club Brugge.

Il fischio di inizio del match è previsto per le 18.45.