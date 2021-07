Ancora Antognoni: “Con Barone incontro terrificante, di inaudita freddezza. Ma mi avevano già fatto sgomberare l’ufficio, mai viste cose così”

Ammainata la bandiera viola Giancarlo Antognoni, che a Tuttosport ha raccontato anche i dettagli dell’incontro con Barone, preludio al suo addio:

“Sono andato in sede, a svuotare gli armadietti, a ritirare ciò che avevo nel mio ufficio. Perché mi hanno fatto fuori? Lo sai tu? Non lo so nemmeno io, mi volevano via dalla prima squadra, eppure io ho prospettato una soluzione che mi avrebbe consentito di fare ciò che stavo facendo, coniugando anche la direzione tecnica del settore giovanile. Macché, niente da fare. Zero possibilità di discussione, tant’è vero che già prima di incontrare Joe Barone mi avevano fatto sgomberare l’ufficio. In cinquant’anni di calcio non ho mai visto una cosa del genere. Mi hanno detto che secondo loro, io sono più adatto a seguire il settore giovanile ma io avevo capito l’antifona sin dal primo giorno con Joe Barone. Un incontro terrificante, di inaudita freddezza. Mi ha detto: ‘Ti tolgo la prima squadra, ti riduco l’ingaggio, ti mando al settore giovanile’. Sia detto con la massima considerazione del lavoro altrui, neanche un magazziniere può essere trattato così”.