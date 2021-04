Ancora cautela per Chiesa, ma lui farà di tutto per recuperare

La Nazione in edicola stamani si concentra sul possibile recupero di Federico Chiesa in vista del match del Franchi. L’infortunio muscolare non è diplomatico, ma chi lo conosce sa che cercherà di recuperare, anche se i medici sono cauti. L’ex viola è stato il miglior acquisto della Juventus, con 13 reti e 11 assist in 41 partite stagionali. Niente tifo né rancori nello stadio vuoto, c’è da scommettere che soprattutto i secondi sarebbero stati tantissimi.