Ancora Iachini: “Parlerò di mercato con la società nei prossimi giorni. Chiesa si è dimostrato un grande professionista”

Al termine della conferenza stampa di presentazione, il neo tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a SkySport. Ecco le sue parole: “E’ un onore ed un piacere per me tornare in una città e in un ambiente come questo, dove sono sempre stato apprezzato in campo come giocatore. Mi auguro di essere apprezzato in egual modo come allenatore. Adesso torno con un ruolo ed un’esperienza diversa. Voglio ringraziare Comisso, Barone, Pradè, Antognoni e Dainelli per l’enorme stima e i tanti apprezzamenti fatti nei miei confronti. Cercherò di ripagare sl campo tutta questa stima dimostrata finora. Se una squadra fa un punto in sei partite vuol dire che c’è qualcosa che non va. Cercheremo di risalire la classifica mettendo in campo carattere e personalità. Io e tutto il mio staff affronteremo quest’avventura con tanto entusiasmo. Tengo in maniera particolare a questo lavoro, ma devo dire che non ho la bacchetta magica. Sicuramente inizialmente ci saranno delle difficolta, ma mi auguro che partita dopo partita la squadra diventi come il suo allenatore Da domani dovremo conoscerci nella maniera più veloce possibile. Ancora non abbiamo parlato di mercato nel dettaglio con la dirigenza, sicuramente lo faremo nelle prossime ore. Prima voglio valutare attentamente La Rosa che ho disposizione. La società ha dato la propria disponibilità sul mercato, cercheremo di personalizzare la rosa. Ho parlato con Chiesa personalmente, gli ho chiesto di restare qua per recuperare e guarire al meglio. Lui è stato molto bravo perché ha rinunciato alle sue vacane. Onore e merito: si è dimostrato un grande professionista”.