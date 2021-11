Ancora la Juve di mezzo ma stavolta su Cambiaso, Ceccarini: “Contratto a scadenza breve, in pole ci sono i bianconeri”

Tra i volti più interessanti del Genoa c’è Andrea Cambiaso, esterno classe 2000, abile sia a destra che a sinistra. La Fiorentina lo ha seguito anche da vicino ma rischia di trovarsi la solita Juventus di mezzo, come riportato da Niccolò Ceccarini su Tmw: “Il club bianconero guarda anche al futuro della fascia sinistra. Come detto, se dovesse arrivare un’offerta, Alex Sandro partirà. Anche Luca Pellegrini potrebbe di nuovo lasciare la Juventus in prestito. E proprio per questo in pole position c’è Cambiaso del Genoa, seguito da tempo e il cui contratto scade nel giugno del 2023″.