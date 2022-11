Ancora nelle mani di San Pietro che ora è intoccabile: a caccia di un'”impresa” che manca da fine agosto

Come ad inizio di ogni stagione, Pietro Terracciano sembrava destinato a cedere il passo al rivale di reparto e invece anche a questo giro è lui il titolare e lo è diventato anche stavolta strada facendo. Dopo un’alternanza iniziale con Gollini, si è preso la porta anche in Europa e oggettivamente sta dando risposte importanti, senza eccellere in modo particolare ma con parate provvidenziali e pochissimi errori. Ci sarà lui oggi a Genova tra i pali, scrive Il Tirreno, forte ora anche di un rinnovo contrattuale che lo legherà alla Fiorentina fino al 2025. Per lui l’occasione di ritrovare un’imbattibilità che fuori casa manca addirittura dal 21 agosto, dallo 0-0 di Empoli: da lì in poi la squadra viola ha sempre incassato reti lontano dal ‘Franchi’ (e tolta la gara col Verona, anche tra le mura amiche).