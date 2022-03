Ancora niente di fatto per l’elezione del Presidente di Lega. Problemi di incandidabilità

Ancora un nulla di fatto per quanto riguarda l’elezione del Presidente di Lega di Serie A. L’Assemblea, che si è tenuta oggi, non ha votato per il Presidente del dopo Paolo Dal Pino. Adesso la prossima seduta, la terza dopo due andate a vuoto, si terrà la prossima settimana: l’11 marzo si terrà la prossima Assemblea dove dovrà uscire il nome, col rischio altrimenti del Commissariamento da parte della FIGC.

Come scrive TMW, dopo le prime due sedute con quorum a 14, oggi ne sarebbero bastati 11 ma il problema che riguarda il capo di gabinetto del Ministero della Cultura, Lorenzo Casini, e il numero uno di Consap, Mauro Masi, è relativo all’incandidabilità perché incompatibili col ruolo. In mattinata l’Assemblea ha valutato i due nomi mentre Lorenzo Bini Smaghi si sarebbe ritirato al momento dalla corsa.