Ancora tu! Dalle polemiche su Chiesa, ai tifosi viola “figli di put….”, ariecco Gasperini

Ci sono diversi allenatori che non hanno dei buoni rapporti con Firenze e con i tifosi della Fiorentina, basti ricordare in questo senso che cos’è accaduto con Spalletti. Ma chi ha un rapporto sicuramente conflittuale è Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta che sarà il prossimo avversario dei viola in campionato.

Diversi sono stati gli episodi che hanno contribuito ad alimentare le frizioni, ripercorsi stamani, in parte da La Nazione. Il primo momento di confronto (rimasto indigesto a Gasperini) ha radici lontane. 15 febbraio 2009, Genoa-Fiorentina 3-3. E quel pareggio lo ricorderanno in molti. Sotto di tre reti, Mutu prese per mano la squadra e la condusse al pareggio. Un punto fondamentale per tenere il Genoa a distanza nella corsa Champions League. Il finale fu nervoso ed agitato.

Più recentemente le polemiche per il comportamento in campo di Chiesa (accusato da Gasperini di essere un simulatore), i cori di scherno contro i genitori, che Gasp ha mal digerito, tanto da etichettare i tifosi viola come “figli di put….”. Nel 2019, al Franchi, gli fu regalata anche una maglietta viola con scritto ‘Gasperini uno di noi’. La esibì davanti alle telecamere. Sembrava un gesto distensivo. Invece l’antipatia è rimasta e le gare della scorsa stagione, se possibile, l’hanno pure rafforzata.