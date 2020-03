Ancora un altro caso in casa Juventus: terzo calciatore positivo al Coronavirus

Dopo Daniele Rugani anche Blaise Matuidi, risultati positivo al tampone per coronavirus nei giorni scorsi, pochi minuti fa è arrivata la notizia di un nuovo caso all’interno dello spogliatoio della Juventus. Il terzo giocatore positivo al virus è l’attaccante classe ’93 Paulo Dybala.

E’ stato lo stesso argentino ad annunciarlo tramite il proprio profilo Twitter, informando che oltre a lui anche la compagna è risultata positiva al tampone per il COVID-19. “Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti”