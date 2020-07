Ancora un anno di contratto e poi lo svincolo

E’ notizia di oggi dunque che anche Sebastian Cristoforo tornerà alla Fiorentina dopo la sua esperienza in prestito all’Eibar. Un giocatore che comunque dovrà essere ripiazzato altrove, perché non rientra nei piani tecnici della società. L’uruguaiano, arrivato nell’estate del 2016, via Siviglia, ha ancora un anno di contratto con il club viola. Al termine della prossima stagione dunque finirà per essere un free agent e si svincolerà dalla squadra gigliata. Diciamo fin da subito che, in questa situazione, è molto difficile che qualcuno possa presentarsi da Barone e Pradè coi soldi in mano per acquistarlo in maniera definitiva, né tanto meno, qualcuno gli proporrà il rinnovo del contratto.

